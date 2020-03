Il 19 marzo, alle ore 18, il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha fatto il punto sulla diffusione del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) in Italia.

Altri cinque medici sono morti di Covid-19 in Lombardia, portando il totale a 13. L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha lanciato un allarme per la carenza di medici e infermieri, oltre che di apparecchi per la ventilazione e dispositivi di protezione.