I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato che le misure anticontagio, con le limitazioni agli spostamenti e alle attività, saranno prorogate almeno fino al 13 aprile. Speranza ha anche rivelato che i posti in terapia intensiva in Italia sono passati da 3.595 prima della crisi a 9.081.

La Federazione dei medici di famiglia ha definito “pericolosa” una circolare del ministero dell’interno del 31 marzo che permette a un solo genitore di uscire con i figli minorenni per una breve passeggiata vicino alla propria casa.

Ieri 6.608 persone sono state sanzionate per aver violato le regole sugli spostamenti. Trentanove persone sono state denunciate per aver violato la quarantena: rischiano una condanna da uno a quattro anni di prigione per aver messo in pericolo la salute di altri cittadini.

Nelle prime tre settimane di marzo i decessi a Bergamo sono più che quadruplicati rispetto alla media dello stesso periodo tra il 2015 e il 2019, passando da 91 a 398.