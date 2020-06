A preoccupare in particolare è la situazione a New Delhi, che ha superato Mumbai come città più colpita del paese. I casi confermati nella capitale sono 70mila e i letti negli ospedali scarseggiano. Le autorità hanno lanciato una campagna che durerà fino al 6 luglio per condurre dei test porta a porta e monitorare così i 22 milioni di abitanti della città. L’annuncio è stato fatto il 25 giugno, quando sono stati registrati altri 16.922 nuovi contagi. Nella capitale inoltre sarà schierata la polizia per garantire il distanziamento fisico ed evitare i contatti soprattutto nelle duecento zone di contenimento dove sono stati individuati i focolai più gravi. Le autorità cittadine temono che i contagi possano raggiungere il mezzo milione alla fine di luglio e stanno valutando se convertire hotel di lusso e stadi in ospedali.

In varie zone del paese “le autorità statali hanno preso la situazione in mano”, scrive il Washington Post. In Texas, uno dei primi stati a riaprire e dove il 23 giugno sono stati registrati 5.489 nuovi casi, il governatore Greg Abbott ha rafforzato le restrizioni. In Nevada e in North Carolina è stato imposto l’obbligo di indossare mascherine in pubblico. Disneyland ha rinviato la riapertura e i governatori degli stati di New York, New Jersey e Connecticut hanno annunciato una quarantena obbligatoria di due settimane per chi arriva dalle zone più colpite. Inoltre la maratona di New York, che doveva svolgersi a novembre, è stata cancellata.