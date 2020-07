L’India ha registrato un numero record di casi di covid-19 il 5 luglio. Secondo il ministero della salute ci sono stati 25mila nuovi contagi e 613 morti in ventiquattr’ore, il più forte aumento quotidiano dall’inizio dell’epidemia nel paese alla fine di gennaio. Il 6 luglio sono stati registrati altri 26mila nuovi casi, che portano il totale dei contagi a 697mila, con ventimila decessi. Con questo picco l’India ha superato la Russia come terzo paese più colpito al mondo dalla pandemia, dietro al Brasile (che ha 1,6 milioni di casi) e agli Stati Uniti (quasi tre milioni).

Nella capitale New Delhi un centro spirituale è stato riconvertito in un gigantesco ospedale con diecimila posti letto, molti fatti di cartoni e rivestiti di materiale impermeabile, per trattare i malati di covid-19 con sintomi leggeri e tenerli in isolamento. La struttura, della dimensione di venti campi da calcio, si trova alla periferia della città.