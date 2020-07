Fin dall’inizio della diffusione del Sars-cov-2 i dati hanno mostrato che negli Stati Uniti le persone appartenenti alle minoranze si ammalano e muoiono di covid più della media. Ora un nuovo studio basato sui dati del governo conferma questa tendenza e rivela un situazione più completa e ancora più preoccupante, scrive il New York Times.

“I neri e i cittadini di origine latinoamericana sono stati colpiti in modo sproporzionato in zone diverse del paese e per tutte le fasce d’età. In queste comunità le persone hanno il triplo delle possibilità di ammalarsi rispetto ai loro vicini bianchi, e hanno il doppio delle possibilità di morire di covid”. Tra i casi più evidenti di disparità c’è il Missouri, dove i neri e gli ispanici rappresentano il 16 per cento della popolazione ma sono il 40 per cento dei contagiati.

Queste disparità esistono dovunque: nelle zone rurali delle grandi pianure, nelle comunità ai margini delle grandi città e nelle metropoli. Nelle 249 contee che contano almeno cinquemila residenti neri e di cui sono disponibili i dati, il tasso di contagio tra gli afroamericani è più alto che tra i bianchi in 235 casi. Allo stesso modo, nelle 206 contee con almeno cinquemila ispanici, il livello di contagi in questa minoranza è superiore in 178 casi. Nella contea di Kent, in Michigan, dove molte persone benestanti vivono nei quartieri residenziali ai margini delle città, i neri e gli ispanici rappresentano il 63 per cento delle persone contagiate, anche se sono solo il 20 per cento della popolazione.

Nella mappa si vedono quali sono le comunità più colpite dal virus nelle varie contee.