Il governo francese aumenterà gli stipendi del personale sanitario per un totale di otto miliardi di euro. La manovra è il frutto di una trattativa con i sindacati durata sette settimane e dà concretezza agli elogi rivolti per mesi ai lavoratori impegnati nella lotta contro la pandemia.

Gli operatori sanitari erano scesi in piazza sfidando le misure di sicurezza per chiedere un miglior trattamento economico e più fondi per gli ospedali. In media infermieri e personale non medico, a cui è destinata la gran parte dei fondi, riceveranno 183 euro in più al mese in busta paga, mentre 450 milioni serviranno per gli aumenti ai medici che lavorano esclusivamente nel settore pubblico.

Oggi 1.400 infermiere e infermieri saranno gli ospiti d’onore alla parata per la festa nazionale che commemora la presa della Bastiglia, quest’anno eccezionalmente in versione ridotta a place de la Concorde.