La Croce rossa ha avvertito che la crisi sanitaria legata al covid-19 potrebbe causare, come effetto secondario, una nuova ondata migratoria. In un’intervista del 23 luglio all’agenzia France-Presse Jagan Chapagain, direttore della Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (Ifrc), ha sottolineato che milioni di persone si sono gravemente impoverite a causa della chiusura dei confini e delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. “Molti di quelli che stanno perdendo i mezzi di sostentamento saranno costretti a spostarsi quando le frontiere riapriranno”, ha detto Chapagain. “Non dovremo sorprenderci se nei prossimi mesi e anni tutto questo avrà conseguenze enormi sulle migrazioni”. Questo potrebbe causare molte “tragedie lungo la strada”, come le morti per annegamento, il traffico e lo sfruttamento di esseri umani.

La potenziale crisi migratoria può essere evitata o attenuata se si affronteranno tempestivamente i problemi che costringono le persone a lasciare i loro paesi: “Il costo di aiutare i migranti, sia durante il viaggio sia una volta raggiunto il paese di destinazione, è più alto rispetto a quello di sostenere le persone garantendogli mezzi di sostentamento, un’istruzione e modi per mantenersi in salute ”.

Uno dei motivi che possono spingere le persone a migrare, ha sottolineato ancora Chapagain, è la disponibilità dei vaccini contro il covid-19, che alcuni leader dei paesi ricchi stanno cercando di accaparrarsi: “Il virus attraversa le frontiere, quindi è miope pensare che se la propria popolazione è vaccinata, mentre gli altri non lo sono, saremo davvero al sicuro”.

