Il numero di casi di covid-19 in Europa “è tornato quasi ai livelli visti a marzo”, quando il nuovo coronavirus aveva da poco cominciato ad attaccare il vecchio continente, ha detto Andrea Ammon, direttrice dell’agenzia di sanità pubblica dell’Unione europea. “Il virus non ha dormito durante l’estate. Non è andato in vacanza”. Il 2 settembre si sono incontrati i 27 ambasciatori dei paesi dell’Unione europea, si è parlato di gestione dei confini. Il timore è che, con il nuovo aumento dei contagi, i singoli stati possano decidere di chiudere le frontiere interne, come successo a metà marzo.

Le autorità sanitarie della Repubblica Ceca hanno annunciato 650 nuovi casi di covid-19 nelle ultime 24 ore, il record giornaliero del paese dall’inizio della pandemia. Record anche per Israele, con oltre tremila nuovi positivi registrati in 24 ore. L’India non riesce a rallentare i contagi: sono 83.883 le nuove infezioni, per un totale di 3,85 milioni, appena centomila in meno del Brasile, secondo paese al mondo per casi di covid-19 dopo gli Stati Uniti.