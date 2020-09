In Francia negli ultimi tre giorni si sono registrati 25mila nuovi casi di covid-19. Il governo ha aggiunto sette dipartimenti alla lista delle zone rosse. Ora in totale sono 28. In tutti saranno applicate misure più restrittive rispetto al resto del paese per contrastare il covid-19.

La situazione si aggrava anche in Spagna, dove si è superato il mezzo milione di contagi. Il 6 settembre nel Regno Unito si sono sfiorati tremila nuovi positivi in 24 ore, tornando ai numeri di fine maggio. Il ministro della salute Matt Hancock ha detto alla Bbc che l’aumento dei contagi ha riguardato soprattutto i giovani. Tuttavia, ragazze e ragazzi “possono trasmettere la malattia ai loro nonni, e noi non vogliamo vedere una cosa simile”.

Domenica 6 settembre in Russia si sono registrati 5.185 nuovi casi di covid-19. Nel paese si è superato così il milione di casi. Le autorità hanno annunciato l’inizio delle sperimentazioni su un secondo vaccino.

Tra sabato e domenica scorsi in India sono stati superati i 90mila nuovi casi. Dall’inizio dell’epidemia il bilancio sale a 4,2 milioni di contagi.

In controtendenza, la Corea del Sud ha ridotto drasticamente i nuovi casi, arrivando ai 167 del 6 settembre. La chiave è nelle misure restrittive: i ristoranti sono costretti a chiudere alle 21, mentre caffè e altri prodotti sono ordinabili a domicilio tutto il giorno.

Nel mondo i casi totali hanno superato i 27 milioni, i morti sono 883mila.