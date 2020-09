Il coronavirus ha ripreso a diffondersi in Europa e tornerà presto a fare vittime. “Ci aspettiamo un aumento dei casi di covid-19, che purtroppo significherà più morti”, ha spiegato a Deutsche Welle l’ufficio regionale dell’Oms per l’Europa. Il vecchio continente può aspettarsi un aumento del tasso di mortalità giornaliera del coronavirus per tutto ottobre e novembre. Il numero di casi in Europa è cresciuto notevolmente nelle ultime settimane, soprattutto in Spagna e Francia. Venerdì sono stati segnalati oltre 51mila nuovi casi nei 55 paesi europei monitorati dalle Nazioni Unite, più del picco di aprile. Nel frattempo, secondo la Johns Hopkins University, i casi nel mondo sono 29,2 milioni, con quasi 930mila morti.