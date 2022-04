Ucraina-Russia

Il 4 aprile il governatore della regione di Luhansk, nell’est del paese, ha affermato che l’esercito russo si sta riorganizzando in vista di una grande offensiva nel Donbass. Lo stesso giorno la Germania e la Francia hanno espulso decine di diplomatici russi in risposta al massacro di centinaia di civili a Buča e in altre località della regione di Kiev, mentre il presidente statunitense Joe Biden ha chiesto un processo internazionale per crimini di guerra.

Ambiente

Un rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) sulle azioni da intraprendere per mitigare gli effetti della crisi, presentato il 4 aprile, afferma che per evitare un aumento delle temperature di tre gradi, insostenibile per l’umanità, bisogna trasformare il sistema economico globale dimezzando le emissioni di gas serra entro il 2030. Già oggi, con un aumento di 1,1 gradi rispetto all’era preindustriale, metà della popolazione mondiale è “molto vulnerabile” agli eventi meteorologici estremi.

Sri Lanka

Il 4 aprile l’opposizione ha respinto l’invito del presidente Gotabaya Rajapaksa di partecipare a un governo di unità nazionale per affrontare la grave crisi economica in corso nel paese, e ha chiesto invece le sue dimissioni e quelle del premier Mahinda Rajapaksa, suo fratello. Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le proteste contro le interruzioni di elettricità e le carenze di cibo, farmaci e benzina.

Cina

Il 4 aprile Carrie Lam, a capo dell’esecutivo di Hong Kong, ha annunciato che non si candiderà a un nuovo mandato e lascerà l’incarico alla scadenza del 30 giugno. L’elezione del prossimo capo dell’esecutivo dell’ex colonia britannica è prevista l’8 maggio.

Ruanda

La corte d’appello di Kigali ha confermato il 4 aprile la condanna a venticinque anni di prigione per “terrorismo” di Paul Rusesabagina, un ex direttore d’albergo la cui storia ha ispirato il film Hotel Ruanda. Rusesabagina, noto per aver salvato più di mille persone durante il genocidio del 1994 e poi diventato un avversario dell’attuale presidente Paul Kagame, è stato riconosciuto colpevole di aver fondato il Fronte di liberazione nazionale, un gruppo ribelle che ha condotto alcuni attacchi nel paese tra il 2018 e il 2019.

Sudan

Il 5 aprile si apre davanti alla Corte penale internazionale dell’Aja il primo processo per i crimini commessi durante la guerra civile nel Darfur, tra il 2003 e il 2004. L’imputato, Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, noto come Ali Kushayb, 72 anni, ex capo delle milizie arabe janjawid, è accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Perù

Il 4 aprile il presidente di sinistra Pedro Castillo ha proclamato un coprifuoco nella capitale Lima e nella città portuale di Callao dopo una serie di manifestazioni violente dei camionisti contro l’aumento del prezzo dei carburanti. Il coprifuoco sarà in vigore dall’alba alla mezzanotte del 5 aprile.