Nel 1990 usciva nei cinema italiani La cosa, di Nanni Moretti. In sessanta minuti il documentario mostrava in presa diretta i dubbi e i pensieri dei simpatizzanti e dei militanti del Partito comunista italiano (Pci) subito dopo la proposta del segretario Achille Occhetto di trasformarlo in “un nuovo soggetto politico”, il Partito democratico della sinistra: un processo cominciato con la “svolta della Bolognina”.

Moretti filmò alcune riunioni nelle sezioni del Pci di tutta Italia (da Genova a Napoli, da Torino a Roma), senza alcun commento.