Russia

Il presidente Vladimir Putin ha ammesso il 20 dicembre che la situazione è “estremamente difficile” nelle quattro regioni dell’Ucraina meridionale e orientale che Mosca sostiene di aver annesso, ma non completamente conquistato. In un video ha incoraggiato gli egenti dei servizi di sicurezza interni ed esterni a intensificare la sorveglianza per proteggere i confini e combattere nuove minacce.

Cop15

I rappresentanti di 190 paesi riuniti a Montréal, in Canada, per la Cop15, hanno adottato un accordo storico per cercare di fermare la distruzione della biodiversità e delle sue risorse. È stata concordata, sotto l’egida della Cina, presidente della Cop15, una tabella di marcia che mira a proteggere il 30 per cento del pianeta entro il 2030 e ad aumentare gli aiuti ai paesi in via di sviluppo per la biodiversità fino a 30 miliardi di dollari all’anno.

Stati Uniti

La commissione della camera dei rappresentanti che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha chiesto il 19 dicembre di incriminare l’ex presidente Donald Trump. Trump potrebbe essere accusato per invito all’insurrezione e cospirazione contro lo stato.

Stati Uniti

L’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein è stato dichiarato colpevole di uno stupro e di due aggressioni sessuali al termine del processo contro di lui in corso a Los Angeles. Sono solo la metà delle accuse di cui era accusato: Weinstein è stato dichiarato non colpevole per le accuse riguardanti una seconda donna.

Tecnologia

La maggioranza dei partecipanti a un sondaggio lanciato da Elon Musk su Twitter ha votato il 19 dicembre perché l’imprenditore si dimetta da capo del social network.

Germania

Un’ex segretaria che lavorava per il comandante di un campo di concentramento nazista è stata condannata il 20 dicembre per complicità negli omicidi di oltre 10.505 persone. Irmgard Furchner, 97 anni, era stata assunta da ragazza come dattilografa a Stutthof e vi lavorò dal 1943 al 1945. Furchner, una delle poche donne processate per crimini nazisti, è stata condannata a due anni di carcere con sospensione della pena. Sebbene fosse una lavoratrice civile, il giudice ha ritenuto che era pienamente consapevole di ciò che stava succedendo al campo.

Colombia

Il gruppo guerrigliero Esercito di liberazione nazionale, in trattative di pace con il governo colombiano di Gustavo Petro, ha annunciato il 19 dicembre un cessate il fuoco unilaterale durante le festività natalizie.

Regno Unito

La magistratura britannica ha dato il via libera il 19 dicembre alla deportazione in Ruanda dei richiedenti asilo arrivati illegalmente nel Regno Unito, un programma molto controverso che il governo conservatore vuole attuare al più presto. La lotta all’immigrazione clandestina era una delle promesse della Brexit.

Sudafrica

L’African national congress, il partito al governo, ha rieletto Cyril Ramaphosa come presidente. Ramaphosa, coinvolto da settimane in uno scandalo, si assicurerebbe così un secondo mandato alla guida del paese se il partito vincerà le elezioni generali del 2024.