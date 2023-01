Come i 27 paesi dell’Unione hanno affrontato la guerra in Ucraina nel 2022 e come si preparano a farlo nel 2023. E poi: ogni anno in Europa vengono sprecati 130 miliardi di euro di cibo, in viaggio con una nipote affettuosa e una signora centenaria tra Francia e Italia.

Europa settegiorni, il notiziario video curato dalla televisione franco-tedesca Arte, racconta ogni settimana i problemi delle società e dei cittadini europei. È sottotitolato in italiano ed è distribuito in collaborazione con i giornali El País, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Kathimerini e Telex.