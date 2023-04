Taiwan-Cina

Dopo tre giorni di esercitazioni militari intorno all’isola di Taiwan, il presidente cinese Xi Jinping il 12 aprile ha spronato le forze armate a “rafforzare l’addestramento in vista di combattimenti veri”, ha riferito l’emittente statale di Pechino Cctv. In un’intervista alla Cnn, il ministro degli esteri taiwanese Joseph Wu ha condannato Pechino dicendo: “Sembra che si stiano preparando a lanciare una guerra contro Taiwan”.

Stati Uniti

Alcuni dei documenti riservati del Pentagono che sono trapelati, mostrerebbero cheWashington ha giudicato troppo accomodante la posizione del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nei confronti della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Cina

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha reso noto l’11 aprile che la Commissione nazionale per la salute di Pechino ha comunicato di aver riscontrato il primo caso di morte di una persona contagiata da una variante di A (H3N8), uno dei virus che provocano l’influenza aviaria. Il caso ha riguardato una donna di 56 anni della provincia meridionale del Guangdong che aveva mostrato i primi sintomi lo scorso 22 febbraio: era stata ricoverata in ospedale per una grave polmonite ed era poi morta il 16 marzo. Le autorità sanitarie cinesi hanno detto che la donna aveva dei disturbi pregressi e viveva in un ambiente in cui era esposta al contatto con pollame e uccelli selvatici.

Algeria

Il 28 marzo la camera bassa del parlamento algerino ha approvato a grande maggioranza una proposta di legge che porrebbe dei limiti alle regole sulla proprietà dei mezzi d’informazione e costringerebbe i giornalisti a mettere in pericolo le loro fonti. Secondo Jeune Afrique, sarà creata una nuova autorità di regolamentazione per controllare i mezzi d’informazione, sia cartacei sia elettronici. L’autorità sarà composta da dodici persone, di cui sei saranno selezionate dal presidente.

Cile

La camera ha approvato l’11 aprile la riduzione dell’orario lavorativo da 45 a 40 ore alla settimana. La proposta di legge era già stata approvata dal senato la settimana scorsa e prevede che l’orario di lavoro sia gradualmente ridotto fino a quaranta ore settimanali entro cinque anni. Per diventare legge dovrà essere firmata dal presidente Gabriel Boric, che molto probabilmente lo farà entro il 1 maggio.

Mar Mediterraneo

Il primo trimestre del 2023 è stato il più mortale per i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo dal 2017, con 441 persone morte nel tentativo di raggiungere l’Europa. L’ha dichiarato il 12 aprile l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Con più di ventimila morti registrati su questa rotta dal 2014, temo che queste morti si siano normalizzate”, ha affermato il direttore generale dell’Oim António Vitorino. E ha aggiunto che “i ritardi e le carenze nelle operazioni di ricerca e soccorso hanno causato la perdita di vite umane”.