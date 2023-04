Zaynab è il podcast di Internazionale scritto e narrato da Stefano Liberti, con la direzione creativa di Jonathan Zenti e la collaborazione di Mario Poeta. È la storia di una calciatrice in fuga dall’Afghanistan dei taliban. All’inizio di novembre avevamo raccontato la sua storia e quella della sorella Maryam: avevamo incontrato le due ragazze – entrambe calciatrici – a Herat, in Afghanistan, e avevamo cercato di lasciare insieme il paese dopo l’arrivo al potere dei taliban, nell’agosto 2021. Ma i loro destini avevano preso due strade diverse: Maryam era riuscita a salire su uno dei voli organizzati dai militari italiani, Zaynab era invece dovuta tornare a Herat insieme alla figlia neonata, Helal, sotto le minacce del marito. Poche settimane dopo è ripartita insieme a tutta la sua famiglia: è andata a Kabul, dove ha trascorso diversi mesi chiusa in una casa segreta, ha attraversato il confine tra Afghanistan e Pakistan a piedi e ha trovato rifugio in una pensione a Islamabad. Da qui doveva imbarcarsi per l’Italia grazie a uno dei corridoi umanitari messi in piedi da Caritas italiana, Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle chiese evangeliche in Italia, Tavola valdese, Arci e Unhcr. Ma il volo tardava a partire e lei si sentiva sempre meno sicura. Quando il podcast è uscito il finale era ancora sospeso, ora lo possiamo raccontare. Zaynab è arrivata all’aeroporto di Fiumicino alla fine di novembre del 2022, insieme a Helal e a tutta la famiglia: la madre Sima Namah, i fratelli Hamed, Mohammed e Mijad, la nuora Parasto e i due nipotini Ali Omar e Ali Umar. Qui hanno ritrovato Maryam, dopo una separazione lunga più di un anno. Da Fiumicino sono andati a Firenze, dove sono stati accolti in una casa gestita dalla Caritas toscana. Il racconto dell’ultimo pezzo del viaggio è l’argomento di Finale, l’ultima puntata del podcast Zaynab. Anche se il finale è in realtà a sorpresa ed è diverso da quello che ci aspettavamo. I sei episodi sono disponibili sul sito di Internazionale, su Apple, Spotify, Spreaker, Google podcasts e sulle altre piattaforme di ascolto.

Primo episodio: Maryam e Zaynab

Quando i taliban prendono il potere in Afghanistan, nell’agosto del 2021, Maryam e Zaynab tentano di lasciare Kabul, ma solo una di loro riesce a partire. Un anno dopo il giornalista Stefano Liberti e il videomaker Mario Poeta partono per l’Afghanistan per documentare il loro ricongiungimento.

Secondo episodio: No man’s land

Stefano e Mario salgono su un’auto nel cuore della notte di Kabul per raggiungere il confine con il Pakistan. Ma quello che sembrava essere il passaggio burocratico più semplice, in realtà nasconde un imprevisto.

Terzo episodio: Lezioni di pashtu

Stefano e Mario sono bloccati in un limbo surreale senza capire bene se sono ospiti o prigionieri. Questa infinita attesa è l’occasione per conoscere più da vicino la nuova generazione di taliban.

Quarto episodio: Per uccidere un uomo d’affari

Prima di partire per Islamabad, Stefano e Mario passano la notte a casa di un imprenditore filo occidentale e del cugino taliban e scoprono che nel nuovo Afghanistan gli opposti non sono così distanti tra loro.

Quinto episodio: Inshallah

Finalmente Stefano e Mario riescono a fare l’intervista per cui erano partiti. Ma l’avvicinarsi del lieto fine apre a una nuova e sfiancante attesa.

Ultimo episodio: Finale

Dopo un’attesa durata più di un anno, anche Zaynab riesce ad arrivare in Italia con la sua famiglia e a rincontrare Maryam. È la fine di un’odissea, ma non per tutti.

Zaynab è un podcast di Internazionale scritto e narrato da Stefano Liberti. Direzione creativa e montaggio di Jonathan Zenti, produzione di Stefano Liberti, Mario Poeta e Amedeo Berta. Story editing di Chiara Nielsen e Jonathan Zenti. Traduzioni di Eli Ehsani, voci di Natalie Norma Fella e Sandro Pivotti. Musiche di Tommaso Colliva e Raffaele Scogna.