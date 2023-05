L’offensiva di giovani e militanti di Ultima generazione nei vari paesi del continente per sensibilizzare i governi e spingerli a contrastare il riscaldamento globale. Reportage sulle mobilitazioni a Berlino. E poi: le nuove norme per proteggere gli animali approvate in Spagna e la situazione negli altri paesi. Infine, un collettivo di artisti francesi dà una seconda vita ai vecchi strumenti musicali, trasformandoli in sculture animate a forma di animali.

