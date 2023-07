Le recenti elezioni in Europa hanno visto l’estrema destra ottenere alcuni notevoli successi e affermarsi nel mondo politico del continente: da Giorgia Meloni al potere in Italia alle coalizioni con i populisti nazionalisti in Scandinavia, dall’affermazione di Vox in Spagna alla destra neonazista degli Spartani in Grecia. Una panoramica sulla presenza della “destra della destra” in Europa, sul suo nuovo volto, sulle ragioni del suo successo e sui suoi legami con la destra conservatrice tradizionale.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.