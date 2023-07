Da Roma a Dubrovnik, le località turistiche europee risentono dell’impatto negativo di un numero di turisti senza precedenti, il cosiddetto overtourism, che sta scatenando la reazione delle comunità locali. Ma con il boom dei viaggi dopo la pandemia di covid-19, non c’è consenso sulle eventuali misure da prendere per arginare il fenomeno e su come decidere quando i turisti sono troppi. Intanto il ritorno dei treni notturni tra i paesi europei apre la strada a un’esperienza di viaggio più ecologica e pulita.

