Nel sud dell’Europa le temperature massime hanno battuto molti record e provocato numerosi incendi. In Grecia la situazione è critica e si spera di reclutare nuovi vigili del fuoco volontari per affrontare la stagione calda. E poi: nelle capitali europee il caldo estremo estivo è diventato la norma, da Roma a Parigi si cercano soluzioni innovative per affrontare gli effetti della crisi climatica.

