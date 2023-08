Ecuador

La candidata di sinistra Luisa González è arrivata in testa nel primo turno delle elezioni presidenziali del 20 agosto. Secondo i risultati parziali, González ha ottenuto il 33 per cento dei voti, contro il 24 per cento del candidato di destra Daniel Noboa, figlio del miliardario Álvaro Noboa. Il giornalista Christian Zurita, che aveva sostituito il centrista Fernando Villavicencio, assassinato il 9 agosto, è arrivato terzo con il 16 per cento dei voti. Il ballottaggio tra González e Noboa, da cui uscirà il successore del presidente conservatore Guillermo Lasso, si terrà il 15 ottobre.

Guatemala

Il candidato di sinistra Bernardo Arévalo ha vinto le elezioni presidenziali. Nel secondo turno del 20 agosto ha ottenuto il 59 per cento dei voti, contro il 36 per cento della sua avversaria, la socialdemocratica Sandra Torres. Arévalo ha basato la sua campagna elettorale sul rinnovamento e sulla lotta alla corruzione. Il presidente uscente Alejandro Giammattei (destra) non poteva ricandidarsi.

Stati Uniti

Il 20 agosto l’ex presidente Donald Trump ha annunciato che non parteciperà ai dibattiti in tv in vista delle primarie del Partito repubblicano. Il primo dibattito è previsto il 23 agosto. Trump, che è nettamente in testa nei sondaggi, ha affermato: “Gli elettori conoscono chi sono e i grandi successi ottenuti nel corso della mia presidenza”.

Arabia Saudita

Secondo un rapporto dell’ong Human rights watch presentato il 21 agosto, a partire dal 2022 le guardie di frontiera saudite hanno ucciso centinaia di migranti etiopi che cercavano di entrare nel paese dallo Yemen. Secondo l’ong, la strage potrebbe costituire un crimine contro l’umanità. Le accuse sono basate sulle testimonianze di 38 migranti etiopi, sulle immagini satellitari e su alcuni video e foto pubblicati sui social network.

Siria

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto almeno otto combattenti jihadisti sono rimasti uccisi in un bombardamento condotto dall’esercito russo in un’area controllata dai ribelli nel nordovest del paese. Secondo l’ong Osservatorio siriano dei diritti umani, l’episodio si è verificato alla periferia della città di Idlib.

Ucraina-Russia

Il 20 agosto i governi dei Paesi Bassi e della Danimarca si sono impegnati a fornire a Kiev rispettivamente quarantadue e diciannove aerei da combattimento statunitensi F-16. Due giorni prima Washington aveva autorizzato il trasferimento “non appena i piloti ucraini avranno ricevuto un addestramento adeguato”.

Spazio

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato il 20 agosto che la sonda Luna-25, senza cosmonauti a bordo, si è schiantata in seguito a un incidente avvenuto nel corso di una manovra di preparazione all’allunaggio. L’obiettivo della missione, la prima della Russia sulla Luna dal 1976, era di atterrare al polo sud per prelevare campioni di suolo lunare da analizzare.