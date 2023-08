Stati Uniti

Il 24 agosto l’ex presidente Donald Trump si è costituito in una prigione di Atlanta, in Georgia, nell’ambito di un procedimento in cui è accusato di aver cercato di sovvertire l’esito delle elezioni presidenziali del 2020. Trump è stato poi rilasciato dopo il pagamento di una cauzione da duecentomila dollari. Poco dopo l’ex presidente ha publicato su X (ex Twitter) la sua foto segnaletica.

Russia

Il 24 agosto il presidente Vladimir Putin ha affermato che Evgenij Prigožin era “una persona di talento che ha commesso gravi errori nella vita”. Il leader della milizia privata Wagner, protagonista a giugno di un atto di ribellione fallito contro il Cremlino, sarebbe rimasto ucciso il 23 agosto nello schianto dell’aereo su cui viaggiava insieme ad altre nove persone tra Mosca e San Pietroburgo. Lo schianto sarebbe stato causato da un’esplosione a bordo del velivolo.

Iraq-Turchia

Sette membri del Partito del lavoratori del Kurdistan (Pkk) sono rimasti uccisi il 24 agosto nel distretto di Sidakan, nel Kurdistan iracheno, in due raid condotti con droni e attribuiti all’esercito turco. Ankara e alcuni paesi occidentali considerano il Pkk un’organizzazione terroristica.

Zimbabwe

Il 24 agosto la polizia ha arrestato 41 osservatori che avevano il compito di vigilare sulla regolarità delle elezioni presidenziali e legislative del 23 agosto. Gli inquirenti sostengono che gli osservatori volessero interferire sull’esito del voto, ma secondo l’opposizione l’obiettivo del loro arresto è nascondere gravi irregolarità. Il presidente uscente Emmerson Mnangagwa, 80 anni, leader del partito Zanu-Pf al potere dall’indipendenza del paese nel 1980, è sfidato da Nelson Chamisa, 45 anni, leader della Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc).

Etiopia

Secondo un rapporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni pubblicato il 24 agosto, nel paese ci sono attualmente 4,38 milioni di sfollati, che hanno dovuto lasciare le loro case a causa delle guerre e della siccità. Nella regione settentrionale del Tigrai, dove nel novembre scorso un accordo di pace ha messo fine a due anni di conflitto con il governo, le persone sfollate sono più di un milione.

Antartide

I pinguini imperatore di varie colonie antartiche hanno subìto perdite riproduttive catastrofiche alla fine del 2022 a causa del rapido scioglimento del ghiaccio marino. Secondo uno studio pubblicato il 24 agosto sulla rivista Communications: Earth & Environment, quattro delle cinque colonie monitorate nella regione del mare di Bellingshausen, nell’ovest dell’Antartide, hanno perso la totalità dei pulcini. I pinguini imperatore potrebbero essere la prima specie polare a estinguersi a causa dell’emergenza climatica.