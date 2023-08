L’agricoltura è particolarmente colpita dalla crisi climatica, ma ne è anche in parte la causa: l’intero settore infatti produce il 30 per cento delle emissioni globali di gas serra. Nel 2050 per nutrire tutti gli abitanti del pianeta bisognerà raddoppiare l’attuale produzione, e la vera sfida sarà riuscire a farlo in modo sostenibile, riducendo gli impatti negativi delle coltivazioni sull’ambiente.

Dalle colture resistenti alla siccità all’uso di droni e robot, gli agricoltori e gli scienziati europei svelano come intendono sfidare la crisi climatica.

