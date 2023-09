Con l’inizio del nuovo anno scolastico la situazione degli insegnanti è al centro dell’attenzione in tutti i paesi europei. A Londra, Bucarest e Varsavia tanti manifestano per chiedere migliori condizioni di lavoro. Retribuzione inadeguata, classi sovraffollate, scarsa considerazione del loro ruolo: il mestiere di docente si fa ogni anno più complicato in tutto il continente. Dove sta diventando difficile assumere nuovi professori o talvolta convincerli a non andarsene.

