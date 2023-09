Per festeggiare la vittoria delle giocatrici spagnole ai Mondiali di calcio femminile, Luis Rubiales, capo della federazione nazionale, ha pensato di baciare sulla bocca, senza il suo consenso, l’attaccante Jenni Hermoso. Ci sono volute tre settimane e uno sciopero della nazionale per indurlo a dimettersi. La vicenda ha avuto un effetto a catena in tutto lo sport femminile europeo, dominato da dirigenti maschi, facendo emergere casi di violenza sessuale e disuguaglianze profondamente radicate, con divari retributivi e peggiori condizioni lavorative delle atlete rispetto ai loro colleghi.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.