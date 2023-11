Con il conflitto tra Israele e Hamas sono aumentati gli atti di antisemitismo in tutto il continente. Secondo gli storici i pregiudizi e l’ostilità verso gli ebrei sono profondamente radicati nelle società europee: hanno radici antiche e si sono modificati nel corso della storia. L’acuirsi dell’antisemitismo in questi giorni è legato alla crisi in Medio Oriente, ma è anche alimentato da stereotipi discriminatori che continuano a sopravvivere nel tempo.

L’Unione europea ha messo in campo alcune strategie per combattere l’antisemitismo, sostenere la cultura ebraica e mantenere la memoria sull’olocausto, ma non tutti i paesi hanno cominciato ad applicarle.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.