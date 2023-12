L’Organizzazione mondiale della sanità si è impegnata a porre fine all’epidemia di aids entro il 2030. In Europa alcuni paesi sono vicini a questo obiettivo, mentre altri sono più in ritardo. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fatto importanti passi avanti, ma la nascita di nuovi fenomeni, come per esempio il chemsex, potrebbe complicare le cose.

In occasione della Giornata mondiale contro l’aids, la nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini europei, analizza la storia di questa malattia e della lotta per trovare una cura.