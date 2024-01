Nel 2024 l’Estonia diventerà il quindicesimo paese dell’Unione europea a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ma questo passo in avanti non basta a cancellare una forte discriminazione: in tutto il continente, soprattutto nei paesi dell’Europa orientale, le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e queer continuano a essere vittime di attacchi e crimini d’odio.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini del continente, spiega perché questa è anche una questione politica: a pochi mesi dalle elezioni europee alcuni partiti, come per esempio in Romania, dichiarano di voler combattere quella che definiscono “propaganda lgbt”.