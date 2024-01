Riscaldare la propria casa o mangiare? Sempre più europei si trovano di fronte a questo dilemma. Quasi il dieci per cento della popolazione dell’Unione, cioè 42 milioni di persone, non riesce a scaldare correttamente la propria abitazione. La povertà energetica si è aggravata con la guerra in Ucraina, ma è legata anche al riscaldamento globale. Quali sono le soluzioni a livello europeo?

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini del continente, spiega in quali paesi pesa di più la povertà energetica, quali categorie di cittadini sono più colpite e cosa fa l’Unione europea in merito. Con un reportage da Torino.