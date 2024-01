Nelle redazioni di tutto il mondo la guerra nella Striscia di Gaza ha sollevato domande su come trattare un tema così delicato. In Israele i cittadini ricevono informazioni principalmente dal portavoce dell’esercito, che ogni sera li aggiorna sul conflitto con una conferenza stampa trasmessa in diretta dalla televisione nazionale. Solo pochi giornalisti israeliani mettono in dubbio le sue dichiarazioni, che non parlano quasi mai delle sofferenze della popolazione civile che vive nella Striscia.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.