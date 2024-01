Anche se il termine femminicidio è ormai entrato nei dizionari da quasi un decennio, e la lotta al fenomeno è considerata una priorità da Bruxelles e da vari governi europei, ancora non si è arrivati a limitare sensibilmente i casi di donne uccise dagli uomini in nome di una visione sessista di subordinazione e assoggettamento. Nell’Unione ci sono dissensi tra le autorità e le associazioni anche su come calcolare il numero dei femminicidi, ma un gruppo di giornaliste europee è riuscito a censirli in dodici paesi.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini del continente, spiega in quali stati questo crimine è più diffuso e, con un reportage dall’Andalusia, ricostruisce come funzionano le misure adottate in Spagna, che è considerata un paese modello sul tema, per eliminare la violenza contro le donne.