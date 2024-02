Incertezza lavorativa, guadagni bassi, troppe regole e vincoli dall’Unione europea: da settimane gli agricoltori manifestano in tutto il continente, spesso bloccando le strade con i loro trattori, per chiedere una maggiore attenzione ai loro problemi. Le richieste sono diverse in ogni paese, ma ovunque è criticata l’Unione, nonostante un terzo del bilancio comunitario serva a finanziare le politiche agricole.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini del continente, spiega che le proteste riguardano i prezzi del carburante e la transizione ecologica, e cosa è cambiato nella vita degli agricoltori in questi ultimi anni. Con un reportage dalla Francia e interviste agli esperti.