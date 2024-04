Le autorità europee temono che il continente stia diventando il più grande mercato di cocaina al mondo. Ogni anno i sequestri battono nuovi record, soprattutto nei porti di Anversa, in Belgio, e Rotterdam, nei Paesi Bassi. Nel nord dell’Europa opera soprattutto una potente organizzazione criminale, la Mocro Maffia, al centro di un importante processo nei Paesi Bassi.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita nei paesi dell’Unione, spiega come la cocaina arriva dal mare in Europa, chi ne fa uso e cosa stanno facendo i vari paesi per contrastare il fenomeno.