I paesi europei stanno facendo abbastanza per affrontare il riscaldamento globale? Sempre più cittadini si rivolgono ai tribunali per costringere i governi a rispettare gli impegni presi nei trattati e a ridurre davvero le emissioni di gas serra. Il 9 aprile la Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato per la prima volta uno stato, la Svizzera, per inazione nei confronti della crisi climatica, accogliendo il ricorso di un’associazione di donne anziane.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita nei paesi dell’Unione, spiega che il diritto a un ambiente sano si sta affermando come un diritto umano. E attraverso la ricostruzione del processo alla Svizzera e altri casi simili, chiarisce che queste azioni possono essere un’arma fondamentale per la lotta contro il cambiamento climatico.