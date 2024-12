A differenza dei ribelli del gruppo islamista Hayat tahrir al Sham (Hts), che durante la loro fulminea offensiva in tutta la Siria hanno fatto ogni sforzo per risparmiare la popolazione civile favorendo i negoziati per far uscire i combattenti curdi dall’aeroporto di Aleppo – che questi ultimi controllavano– l’Sna ha seminato il caos nelle città conquistate. “Al momento, migliaia di persone stanno fuggendo da Kobane per paura dell’Esercito nazionale siriano affiliato alla Turchia. Questa paura è molto più grande di quella ispirata da Hayat tahrir al Sham, che finora non ha commesso violazioni, massacri o attacchi contro i civili. Al contrario, l’Sna riceve le sue direttive dal governo turco e sta procedendo all’eliminazione dei curdi”, ha sottolineato Ahmad Arag, segretario generale dell’Alleanza nazionale democratica siriana, contattato telefonicamente martedì ad Aleppo, nel nord della Siria.

Sostenuti dagli Stati Uniti per il loro ruolo nella lotta contro il gruppo Stato islamico (Is), i combattenti curdi, che controllano una vasta area nella Siria orientale, sembrano essere gli sconfitti in questo nuovo scenario. L’offensiva dell’Sna è pienamente in linea con il piano ideato anni fa da Erdoğan, desideroso di allontanare il più possibile i curdi dalla zona di confine. Lunedì il presidente turco ha espresso la sua gioia per il successo dei suoi alleati sul terreno, accusando i curdi siriani di voler “trasformare il caos in opportunità”.

L’altro punto delicato agli occhi dei turchi è il sostegno dato da Washington alle Fds, addestrate da novecento soldati statunitensi presenti nella Siria orientale. Si tratta di un contingente che Erdoğan vorrebbe veder andare via dal paese, ma per il momento questo rimane un desiderio. “Gli Stati Uniti manterranno la loro presenza nell’est della Siria e adotteranno le misure necessarie per prevenire una recrudescenza dell’Is”, ha dichiarato domenica Daniel Shapiro, assistente segretario alla difesa degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Secondo una fonte ufficiale turca, citata dall’Agence France-Presse, il segretario di stato americano Antony Blinken visiterà Ankara venerdì.

Disposti a fare concessioni alla Turchia, che fa parte della Nato, gli Stati Uniti hanno negoziato con Ankara l’uscita dei curdi siriani dalla città di Manbij, a quaranta chilometri dal confine turco. Si tratta di un via libera all’estensione della zona cuscinetto, come auspicato dalla Turchia. I curdi stanno per essere abbandonati dagli statunitensi?

“Al momento tutto è possibile. Anche in passato ci hanno deluso. Ma la cosa più importante ora è il pericolo rappresentato da forze radicali come il gruppo Stato islamico, che è ancora attivo. Tutti i nostri partner hanno sempre giustificato la loro presenza in Siria con la lotta contro l’Is, che rappresenta un pericolo. L’altro pericolo è rappresentato dai gruppi ribelli legati alla Turchia. In alcune foto e video abbiamo notato che i combattenti di questi gruppi indossavano sulle loro uniformi i simboli dell’Is”, ha spiegato al telefono Kamal Akif, portavoce dell’amministrazione curda per le relazioni internazionali nel nordest della Siria.

Secondo Akif, “l’opzione migliore per gli statunitensi è quella di prendere sul serio il rischio dell’ascesa di questi gruppi, che potrebbe spazzare via i risultati ottenuti negli ultimi anni”. Desideroso di rassicurare gli alleati curdi, martedì il Pentagono ha inviato il generale Michael Kurilla a visitare diverse basi nella Siria orientale.

Essendo diventata un “attore chiave in Siria”, come vantato dal quotidiano turco Milliyet, la Turchia non ha intenzione di abbandonare il suo piano per cacciare i combattenti curdi dal nord del paese. “Per Ankara il Pkk è una questione esistenziale, mentre per Washington è marginale”, afferma Gilles Dorronsoro, esperto di Turchia e docente alla Sorbona di Parigi. “Erdoğan non cederà e gli Stati Uniti si trovano in un periodo di transizione, senza una politica chiara. Inoltre, sappiamo che i droni turchi hanno preso di mira il Pkk per anni in Siria, e gli statunitensi non hanno avuto nulla da ridire. In realtà, le regioni curde non sono una priorità per loro, perché la lotta contro il gruppo Stato islamico si svolge in quelle arabe”.