Quando la fuga di Bashar al Assad era stata appena confermata, tre paesi hanno immediatamente bombardato diverse aree del territorio siriano. Nel contesto ben più spettacolare della caduta di un regime che andava avanti da mezzo secolo questo fatto non ha avuto molto risalto, ma i raid aerei confermano una vecchia realtà: la Siria è un terreno di scontro regionale e la sua sovranità è tutto tranne che garantita.

I tre paesi che hanno bombardato la Siria lo hanno fatto per motivi diversi. Parliamo della Turchia che ha colpito il nordest; degli Stati Uniti, con obiettivi nel centro; e di Israele, che si è concentrata sul sud. Ognuno dei tre stati ha le sue mire e il suo ruolo nei conflitti in corso in Medio Oriente. Senza che ci fosse alcun coordinamento, tutti e tre gli eserciti hanno avuto il riflesso automatico di bombardare il territorio siriano in un momento in cui il paese compie un salto nel vuoto.

La Turchia è il paese che è stato meno sorpreso dall’offensiva lampo che ha causato la caduta di Assad. Alcuni gruppi coinvolti nell’operazione sono infatti controllate da Ankara e non sarebbero intervenuti senza l’autorizzazione del governo turco.