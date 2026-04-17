Internazionale.it
Deepfake pornografici
In Germania uno scandalo che ha coinvolto una coppia di celebrità ha aperto il dibattito sui video sessualmente espliciti manipolati con l’intelligenza artificiale per inserire immagini di donne senza il loro consenso. Il video di Arte spiega che le autorità europee non sanno ancora come gestire il fenomeno.
Diplomazia
La frattura tra Israele e l’Europa si allarga
Nel giorno della memoria dell’olocausto, il primo ministro israeliano ha tenuto un discorso che ha preso di mira l’Europa.
Italia
La scomparsa delle sale d’attesa nelle stazioni
I luoghi un tempo destinati al servizio pubblico e allo stare insieme, oggi sono concepiti come spazi di consumo.
Tecnologia
L’ia che può violare tutti i software del mondo
La Anthropic sostiene di aver messo a punto un’intelligenza artificiale troppo pericolosa per renderla disponibile.
Cinema
Un anno di scuola riesce a parlare ad adulti e ragazzi
La regista Laura Samani ritrae con successo il fragile equilibrio dell’adolescenza.
Fotografia
Mettersi a nudo, a Torino
Una selezione di alcune delle mostre del festival Exposed_, che quest’anno riflette sul rapporto tra identità e rappresentazione._
Sessualità
Il sesso come arte
Sul porno dovremmo produrre discorsi collettivi ed esigenti.
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Kids
Chi vuole togliere la k dal k-pop
A Singapore si può frequentare un corso di k-pop: ci si allena per ore a cantare, ballare, stare sul palco e comunicare sui social. Ma la novità è che non serve essere coreani. L’articolo di copertina racconta che il k-pop sta cambiando: le grandi agenzie aprono accademie all’estero e cercano talenti in tutto il mondo. Le canzoni mescolano lingue e stili diversi, e c’è chi vuole “togliere la k” per renderlo davvero globale. L’articolo racconta come nasce un successo internazionale e come funziona l’industria musicale. Contiene anche un fumetto con la breve storia dei Bts.
Internazionale Extra Large
Un bicchiere di veleno
Nel 1978 in Guyana più di novecento seguaci della setta evangelica del Tempio del popolo si suicidarono bevendo un cocktail al cianuro. Lo scrittore olandese Frank Westerman torna nei luoghi del massacro per cercare di dare un senso a una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
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