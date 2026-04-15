“Dopo la seconda guerra mondiale l’Europa aveva giurato di difendere il bene”, ha proseguito Netanyahu, “ma oggi è corrosa da una profonda debolezza morale. Per questo sta perdendo il controllo della sua identità, dei suoi valori e del suo impegno a proteggere la civilizzazione dalla barbarie”.

Il primo ministro israeliano, impegnato su più fronti simultaneamente e ricercato dalla giustizia internazionale per i crimini di guerra commessi a Gaza, non ha misurato le parole. “L’Europa, che ha dimenticato molte cose dai tempi dell’olocausto, deve imparare molto da noi, a cominciare dalla distinzione tra bene e male, che davanti alle avversità ci obbliga a fare la guerra per il bene, per la vita”.

Il luogo e il giorno sono carichi di significato: il 14 aprile Benjamin Netanyahu ha preso la parola davanti al memoriale di Yad Vashem , a Gerusalemme, nella giornata dedicata alla memoria della shoah in Israele. Il suo discorso , molto politico, ha preso di mira principalmente l’Europa.

Pronunciate nel giorno della memoria della shoah nel calendario ebraico, queste parole ricordano il discorso traumatico tenuto dal vicepresidente statunitense JD Vance a Monaco, l’anno scorso. Le dichiarazioni di Netanyahu evidenziano la frattura tra Israele e l’Europa, oggi paradossalmente più ampia che ai tempi della guerra di Gaza.

L’origine di questa spaccatura è duplice. Da un lato è legata al momento e al fatto che Netanyahu e la sua coalizione di estrema destra rientrano chiaramente nel campo dei nazional-populisti, di cui fanno parte anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il movimento Maga (make America great again), e il primo ministro ungherese Viktor Orbán, appena sconfitto alle elezioni. Durante la campagna elettorale ungherese, Netanyahu aveva sostenuto Orbán, suo principale alleato in Europa.

La seconda ragione della crisi è più profonda e dipende dal rifiuto dei metodi adottati da Israele a Gaza e dalle violenze commesse dai coloni in Cisgiordania. Questo rifiuto è molto forte tra le popolazioni europee, più di quanto non lo sia tra i governi.