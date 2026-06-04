Internazionale.it
Il Libano diviso su Hezbollah
Mentre gli israeliani avanzano nel sud del Libano, le comunità libanesi giudicano in modo diverso le responsabilità di Hezbollah nel conflitto. Nel video del Guardian il giornalista Matthew Cassel attraversa il paese per capire come la guerra sta incrinando la convivenza pacifica raggiunta dopo anni di guerra civile.
Europa
Cos’è il patto francese di dissuasione nucleare
Chiunque colpisca un paese che fa parte dell’intesa può subire gli effetti della potenza di fuoco francese.
Italia
A Prato lo sciopero funziona
L’ultima lotta vinta è stata quella di due operai cinesi che si sono ribellati contro paghe da fame e turni di diciotto ore.
Americhe
La provincia dell’Alberta potrebbe separarsi?
La premier della provincia ha indetto un referendum per decidere se continuare a far parte del Canada.
Italia
Un’ombra nera su piazza Alimonda
Oggi chi visita il luogo dove fu ucciso Carlo Giuliani durante il G8 di Genova rischia di dover affrontare le provocazioni di un gruppo neofascista, che ha la sua sede a pochi passi da lì.
Fotografia
Fantasmi a Reggio Emilia
Tre mostre dal festival Fotografia europea, che quest’anno guarda a una sostanza invisibile composta da memorie individuali e collettive.
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Kids
Com’è cambiata la famiglia
Le famiglie di oggi sono molto diverse da quelle dell’antica Roma, con servi e schiavi, e anche da quelle di sessant’anni fa. Oggi esistono famiglie monoparentali, ricomposte, con due mamme o papà. Non c’è un modello giusto, ma qualcosa non può mai mancare.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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