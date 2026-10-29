Internazionale.it
Dietro la guerra dei droni
Ufficialmente la Cina non fornisce armi né alla Russia né all’Ucraina. Ma un’inchiesta di Le Monde rivela che Pechino produce gran parte dei componenti necessari a costruire i droni usati nel conflitto, e li fornisce a entrambi gli eserciti. Senza la tecnologia cinese la guerra non potrebbe andare avanti allo stesso modo.
Economia
Il granaio d’Europa rischia di rimanere vuoto
Il caldo e la mancanza d’acqua stanno rovinando i raccolti di mais in Ungheria e in Romania.
Australia
La violenza che indebolisce la democrazia
L’aggressione alla deputata Helen Haines ha acceso il dibattito su un fenomeno spesso considerato “parte del lavoro”.
Italia
Chi protesta contro i Cpr
A Castel Volturno ventimila persone hanno manifestato contro la costruzione di nuovi centri per i rimpatri.
Etologia
Anche i rettili parlano
Gli scienziati hanno scoperto che le capacità vocali di questi animali sono molto più complesse di quanto si pensava.
Musica
La tentazione orientalista di Jane Birkin
Nel 2002 le canzoni di Serge Gainsbourg rinascono grazie alla sua compagna di una vita e a un gruppo di musicisti magrebini.
Sessualità
Cotta a dovere
“Sono una donna, ho una compagna da quindici anni e vorrei fare sesso con il suo ex”.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.
Internazionale Kids
La musica che abbiamo in testa
Questo mese parliamo di musica con un articolo tradotto dalla rivista statunitense Cricket. Perché alcune canzoni ci fanno venire la pelle d’oca? Perché altre ci rendono malinconici? E perché una canzone che ci emoziona profondamente può lasciare del tutto indifferente un’altra persona? Le risposte hanno a che fare con il nostro cervello e i nostri ricordi. E possono essere utili anche alle musiciste in erba che vogliono scoprire come sorprendere chi li ascolta. L’articolo parla di musica, ma soprattutto della sua capacità di suscitare emozioni. La copertina è dell’illustratrice Sang Pak.
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it