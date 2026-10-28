Cezar Gheorghe, della società di consulenza Agricolumn, sottolinea che il cambiamento climatico è stato un fattore chiave nella riduzione della superficie destinata al mais, favorendo il passaggio alle colture autunnali e colpendo in modo particolare i piccoli agricoltori. “Dal 2020 seminano mais e non raccolgono nulla”, afferma l’esperto.

Le autorità romene prevedono che nel 2026 si raccoglieranno otto milioni di tonnellate di mais, dopo aver evitato il peggio della siccità europea di quest’anno, cioè meno della metà dei livelli del 2018 e del 2019. Inoltre, secondo i dati della Commissione europea, le esportazioni di mais dalla Romania sono crollate, fermandosi tra i 2,2 e i 4,7 milioni di tonnellate negli anni 2023-2025, contro i più di sette milioni di tonnellate dell’inizio del decennio.

“Dall’agosto del 2025 allo stesso mese di quest’anno, le precipitazioni sono state di circa 250 litri per metro quadrato, quando normalmente dovrebbero essere tra i 500 e i 600 litri per metro quadrato, che è stata più o meno la media degli ultimi anni nella Romania orientale”, prosegue il proprietario dell’azienda Agroind Cauaceu, che gestisce 3.500 ettari nella provincia di Bihor.

Di fronte a questa nuova situazione, Mirela Veres, direttrice di Agrocentrum Maramures, un’azienda specializzata nella vendita di prodotti per l’agricoltura, spiega che i coltivatori stanno cercando varietà di mais in grado di adattarsi alle nuove condizioni climatiche: “Il cambiamento climatico è evidente e nessuno può negare che stia avvenendo. Quest’estate abbiamo avuto quasi due mesi consecutivi con temperature massime fra i 34 e i 39 gradi, e al livello del suolo la temperatura percepita superava i 40 gradi”.

“In queste condizioni”, prosegue, “tutto si complica, per cui i coltivatori di mais stanno cercando produttori e fornitori di varietà in grado di adattarsi facilmente alla situazione climatica attuale. Non siamo nel momento migliore, e per far fronte alla situazione dovremo adattarci”.

Cosmin Popa, un altro agricoltore romeno che coltiva mais nel centro del paese, va oltre. Afferma che alcuni sono già passati al girasole perché richiede meno acqua. “I cattivi raccolti degli anni precedenti ci hanno costretti a investire in sistemi di irrigazione”, dice. La natura però non collabora: “Puoi comprare irrigatori, pompe, tubature e attrezzature per l’irrigazione, ma senza acqua non servono a nulla. Senza acqua, sono investimenti sprecati”.