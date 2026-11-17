Come è nato il buddismo? Come si è trasformato nei secoli? E in che modo si è adattato alle diverse condizioni sociali e storiche dei paesi in cui si è affermato? In Lungo le strade del Budda lo scrittore britannico di origine indiana e pachistana Aatish Taseer racconta lo sviluppo della tradizione filosofica e religiosa che ha cambiato il volto dell’Asia seguendo le tracce della sua diffusione e delle sue mutazioni.

Il libro è una raccolta di tre reportage: un viaggio che comincia nel luogo di nascita del Budda, in Nepal, prosegue in Thailandia, dove la dottrina si è alleata con la politica, e si conclude a Taiwan, l’isola che custodisce ancora l’eredità spirituale e culturale della vecchia Cina.

Lungo le strade del Budda è l’ottavo libro di Extra Large, la collana dei tascabili di Internazionale, pensata per far conoscere a lettrici e lettori reportage, inchieste, articoli e racconti di grande qualità narrativa e giornalistica ma troppo lunghi per essere pubblicati sul settimanale. Il progetto grafico è di Mark Porter.

Lungo le strade del Budda è un volume di 96 pagine, in formato tascabile, in vendita a 7 euro in tutte le edicole, nelle principali librerie online (tra cui Ibs, La Feltrinelli, Hoepli, Amazon), e a 3,99 euro in formato ebook, anche per Kindle e per Kobo.