Come previsto, il 16 novembre cinque paesi europei hanno annunciato di avere avviato dei negoziati con il Ruanda per costruire un centro per il rimpatrio (o hub per il rimpatrio) previsto dalle nuove norme dell’Unione europea. Nel centro saranno trasferite con la forza le persone straniere irregolari che sono state espulse da un paese dell’Unione, ma che non possono essere rimpatriate, perché non esistono accordi con i paesi di origine. Non è stata ancora firmata alcuna intesa formale, ma il cancelliere austriaco Christian Stocker e la prima ministra danese Mette Frederiksen – insieme a ministri di Austria, Germania, Grecia e Paesi Bassi e al ministro dell’interno ruandese Vincent Biruta – hanno deciso di rendere pubblica la notizia. È stata convocata una conferenza stampa a Vienna in sui sono intervenuti i rappresentanti dei cinque paesi, che hanno parlato di un “partenariato” con il Ruanda. Il piano prevede l’avvio delle deportazioni il prossimo anno, anche se il Ruanda è accusato di varie violazioni dei diritti umani.

Ma Stocker ha definito il progetto un “cambio di paradigma storico”. La sua posizione è stata condivisa da Frederiksen, che ha sottolineato la posizione comune della maggior parte dei paesi europei a favore di una politica migratoria più restrittiva e che prevede più rimpatri e trasferimenti forzati in paesi non europei. “Siamo pronti a passare a misure più concrete”, ha dichiarato Frederiksen, aggiungendo che l’obiettivo è eliminare gli incentivi alla “migrazione illegale”, mandando un messaggio: chi ha un progetto migratorio non è il benvenuto in Europa. Il ministro dell’interno ruandese Vincent Biruta ha dichiarato che chi arriverà in Ruanda potrà scegliere se rimanere con un permesso di soggiorno, tornare nel proprio paese d’origine o trasferirsi altrove. E ha ricordato l’esperienza con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nei trasferimenti forzati dalla Libia verso un centro di transito in Ruanda, in attesa di un successivo reinsediamento altrove.

Nessuna informazione sui costi

I dettagli dell’operazione e dei negoziati che sono ancora in corso rimangono riservati. Messi sotto pressione dalle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa, i rappresentanti dei cinque paesi europei non hanno fatto una stima di quanto costerà la costruzione di questi centri. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere usata un edificio ristrutturato per un progetto simile del Regno Unito, il famigerato Hope hostel di Kigali. I paesi europei sosterranno l’intero costo del trasferimento dei migranti e della loro permanenza in Ruanda. Al momento non è chiaro neanche cosa otterrà in cambio Kigali. Il governo ruandese, tuttavia, la prossima settimana firmerà un accordo di partenariato con la Danimarca sulla cooperazione in materia di migrazione. Il centro ruandese dovrebbe funzionare inizialmente come progetto pilota, con una capienza di circa cento persone, una ventina per ciascun paese partecipante. Non dovrebbe essere un centro di detenzione: secondo quanto annunciato dai governi, le persone trasferite potranno circolare liberamente nel territorio ruandese. Il progetto riguarderà persone adulte che hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio esecutivo e non possono essere ricondotte nel paese d’origine, per esempio perché le autorità di quello stato non collaborano. I minori dovrebbero essere esclusi dalla prima fase del progetto.

Contro le leggi fondamentali

Come è già avvenuto in passato per progetti simili, il piano solleva molti dubbi sul rispetto dei diritti umani, sui costi e sulla fattibilità. Human rights watch ha definito il progetto un “allontanamento particolarmente crudele” dai principi fondativi dell’Unione europea. L’ong ha ricordato le violazioni documentate nel paese governato da Paul Kagame: repressione del dissenso, arresti arbitrari, maltrattamenti nelle carceri e intimidazioni ad attivisti e difensori dei diritti umani. Inoltre ha denunciato il sostegno militare ruandese al gruppo armato M23, responsabile di gravi violenze nella Repubblica Democratica del Congo. I dubbi non riguardano solo le condizioni di accoglienza in Ruanda. Il trasferimento in un paese terzo potrebbe esporre le persone al rischio di essere successivamente rimandate in luoghi in cui sono in pericolo, senza che le autorità europee possano garantire un controllo effettivo sulle procedure. Human rights watch sottolinea che i governi coinvolti restano vincolati alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti umani. Il regolamento europeo sui rimpatri, inoltre, prevede che gli accordi possano essere conclusi solo con paesi che rispettano gli standard internazionali in materia di diritti. “Gli stati dell’Unione possono chiamarli ‘centri di rimpatrio’ o perfino ‘centri di accoglienza’, ma nessun eufemismo può nascondere la violenza che deriva dallo sradicare le persone dalla vita che hanno costruito in Europa, per inviarle in un paese che non conoscono affatto, dove non hanno legami familiari, reti di supporto o prospettive concrete. Nessuna garanzia può cancellare una violenza di questo tipo”, ha commentato Chiara Catelli, portavoce di Picum, una rete di organizzazioni che si occupano di diritti umani. “Al contrario, c’è da aspettarsi che queste persone vadano incontro a miseria, sfruttamento e, potenzialmente, a una catena di espulsioni. Senza contare che, com’è comprensibile, cercheranno di spostarsi di nuovo – per ricongiungersi a familiari e amici o per fuggire da un luogo che non hanno mai scelto – finendo magari per dover ricorrere a reti di trafficanti”, conclude Catelli. Anche il precedente britannico pesa sulla discussione. Nel 2022 il governo di Londra aveva raggiunto un accordo con Kigali per trasferire in Ruanda persone arrivate nel Regno Unito in cerca di asilo. Ma il progetto è stato bloccato nel 2023, dopo che la corte suprema britannica lo ha giudicato illegittimo. I giudici hanno riconosciuto il rischio che le persone trasferite potessero essere successivamente rimandate nei paesi da cui erano fuggite, esponendole a persecuzioni e trattamenti inumani sulla base di casi già documentati di richiedenti asilo e rifugiati trasferiti in Ruanda da Israele. Il governo britannico ha poi abbandonato il piano dopo aver speso centinaia di milioni di sterline.

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L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha ricordato che qualsiasi iniziativa di questo tipo deve rispettare il diritto internazionale. Anche l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha indicato che un suo eventuale coinvolgimento richiederà delle garanzie adeguate. L’iniziativa non raccoglie il consenso di tutti i governi europei. La Francia è contraria alla creazione di centri di rimpatrio esterni all’Unione, mentre l’Italia si è tenuta fuori perché deve ancora affrontare il fallimento del suo progetto di realizzare dei centri in Albania, anche se la presidente del consiglio Meloni si è detta favorevole all’approccio. [Il progetto di Roma e Tirana](http://Tutte le criticità dei nuovi centri di espulsione in Albania), nato per trasferire in Albania persone intercettate in mare e sottoporle a procedure d’asilo accelerate, è diverso da quello annunciato a Vienna, che riguarda invece persone già destinatarie di un provvedimento di rimpatrio. Per ora, il numero delle persone coinvolte nel piano dell’accordo annunciato con il Ruanda sarà limitato. Ma la portata dell’iniziativa è soprattutto politica: normalizzare il trasferimento forzato di persone migranti fuori dai confini europei ed esternalizzare tutte le fasi delle procedure migratorie dalla gestione delle frontiere all’asilo, fino alle espulsioni. ◆

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