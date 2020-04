Lucio non è rimasto a casa, anche se sa che il governo peruviano ha dichiarato lo stato d’emergenza. È uscito da una porta fatta di pezzi di legno tagliati male, con un buco e senza serratura, perché vuole farsi vedere prima di perdere la vista. Lucio sta diventando cieco. Il diabete, insieme alla mancanza di cure mediche, gli ha fatto calare la vista a entrambi gli occhi. Lo dice come se fosse una cosa inevitabile che ha già accettato. Si guadagnava da vivere vendendo oggetti riciclati, ma ora non può farlo, e più che del virus ha paura di restare senza niente da mangiare.

Felicitas, invece, non è uscita di casa. Non si è neanche alzata dal letto. Vorrebbe, ma da un anno non ci riesce. Le sue gambe non rispondono. Potrebbe essere artrosi, paralisi o qualche sindrome, ma non lo sa. Lei dice che è gastrite. Gliel’hanno diagnosticata qualche tempo fa, ed è l’unica informazione che ha sul suo stato di salute. Non può andare in ospedale e ovviamente nessun medico andrà mai a visitarla a Oasis de Villa, la baraccopoli di Lima dove vive. Suo marito ha 67 anni, tre più di lei. Insieme, 34 anni fa, hanno messo al mondo una figlia che prima dell’epidemia si guadagnava da vivere vendendo prodotti per la pulizia. Adesso non può lavorare e i soldi non bastano. Il cibo è la priorità e le medicine per la madre devono aspettare, perché deve anche pensare ai suoi due figli, di 11 e 10 anni.

Verónica di figli ne ha quattro, di otto, nove, diciotto e vent’anni. È rimasta vedova cinque anni fa e ha un tumore all’utero. Gliel’hanno diagnosticato a ottobre del 2019, quando lavorava per un’azienda di sicurezza che, nonostante avesse presentato il certificato medico, l’ha licenziata qualche mese dopo. Il tumore è al secondo stadio e Verónica ha dovuto interrompere il trattamento immunoterapico a causa della quarantena. Vive dei risparmi che aveva messo insieme con una raccolta fondi, per ora dorme a casa di conoscenti e, oltre a non aver avuto accesso al bonus di 380 sol (circa cento euro) stanziato dal governo, non ha diritto al sussidio di disoccupazione.

Quelli di sotto

Un’oasi è un posto nel deserto dove si trovano acqua e vegetazione. Ma Oasis de Villa è un agglomerato di catapecchie dove non ci sono né acqua né piante. Non ci sono neanche le fogne, e le strade sono fatte di terra e pietre. Si trova davanti al mare di Villa El Salvador ed è composto da quattro settori, uno più disastrato dell’altro.

Uno di questi settori, quello che si trova nella parte più bassa, è una specie di viale su cui si ammassano case costruite a metà, ed è noto come “la Falda”. Come indica il nome, si trova sulla pendice della collina che dà su una delle spiagge della zona. Qui molte case non hanno finestre, altre non hanno porte, e gli abitanti rientrano nel 2,9 per cento della popolazione peruviana che vive in povertà estrema. Una situazione che a nessuno verrebbe in mente di invidiare. A parte gli abitanti del settore 4, quello dove vivono Lucio, Felicitas e Verónica.

Il 27 marzo la polizia è arrivata a Oasis de Villa per consegnare gli aiuti. I vicini di Lucio, Felicitas e Verónica lo sapevano, e si sono radunati in una sorta di piazza all’entrata della baraccopoli. Erano più di ottanta. Portavano tutti la mascherina e rispettavano la distanza di sicurezza. A dare indicazioni, con un megafono in mano, c’era Percy Medina, un abitante del quartiere a cui è stata affidata l’organizzazione dell’attività. “Chi vi ha detto di mettervi in fila? La distribuzione avverrà casa per casa”, ha detto una donna su una macchina della polizia che indossava un giubbotto con la scritta “stampa”. Gli ottanta abitanti non si sono mossi, perché erano convinti che gli aiuti non sarebbero andati a loro. È sempre la stessa storia, ha gridato qualcuno, alla fine aiutate solo quelli che vivono a “la Falda”. “Andremo casa per casa”, ha insistito la donna. Non le credevano, ma se ne sono andati. “Per loro non esistiamo”, si è lamentata una signora. “Passeranno casa per casa”, ha detto Percy. Neanche lui ci credeva, ma si è aggrappato a quel poco di speranza che gli rimaneva.

Gli abitanti avevano ragione. Poco dopo diverse macchine della polizia sono arrivate con due tonnellate di patate, sacchetti di viveri, giocattoli per i più piccoli e una cisterna di acqua potabile. Sono passate accanto alla piazza ormai vuota, hanno girato a destra e sono scese verso “la Falda”. Essere poveri non basta. Non quando bisogna scegliere tra chi ha bisogno e chi ha ancora più bisogno. E quelli di sotto, secondo i dati del governo, avranno sempre più bisogno.