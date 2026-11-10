“Sei morti e almeno dieci feriti gravi: è il bilancio dell’attentato terroristico di Cracovia, il primo nella storia della Polonia contemporanea. L’autore, un ventiquattrenne di Ostrowiec Świętokrzyski, ha sparato con un fucile contro passanti scelti a caso mentre attraversava in auto la piazza del Mercato e le strade della città vecchia. Poco prima aveva ucciso i genitori e la sorella a Ostrowiec. È stato fermato dopo pochi minuti da due agenti di una pattuglia. Nello scontro a fuoco con il terrorista, i poliziotti hanno riportato gravi ferite.
L’attentatore è stato ferito ed è morto il 9 novembre. Gli inquirenti stanno accertando le motivazioni del suo gesto e stanno cercando di capire se sia stato aiutato da qualcuno”. Così Gazeta Wyborcza racconta l’attentato di Cracovia del 7 novembre, compiuto da Michał Oksiński, un ventiquattrenne affascinato dalle ideologie ultranazionaliste e di estrema destra.
“Guardiamo i filmati di Cracovia. L’eroismo dei poliziotti – che senza esitare si sono lanciati a fermare il terrorista, salvando così la vita a decine di persone – suscita la nostra ammirazione e il nostro più profondo rispetto. Così come la dedizione dei medici e delle altre persone che si trovavano per caso in piazza del Mercato e si sono subito precipitate a soccorrere i feriti”, prosegue il quotidiano polacco. “La portata della tragedia è sconvolgente. Fino a oggi consideravamo la Polonia un paese libero da qualsiasi forma di terrorismo. Chi veniva dall’estero apprezzava il fatto che da noi ci si sentisse al sicuro. Da un decennio vivevamo nella paura di un attacco dall’esterno. Sabato, invece, a uccidere è stato un cittadino polacco”.
“Fino a oggi un attentato simile ci sembrava impensabile. Salivamo su un autobus o entravamo in metropolitana con l’assoluta certezza che, salvo incidenti, saremmo arrivati sani e salvi a destinazione. Un attacco come questo cambierà le nostre vite e la nostra percezione della sicurezza negli spazi pubblici”, scrive il quotidiano di Varsavia Rzeczpospolita. “Le immagini di Cracovia mostrano che la società polacca non ha idea di come comportarsi in situazioni di crisi come queste. Il mondo che conoscevamo appartiene ormai al passato”.
Come spiega il settimanale Polityka, per i polacchi il terrorismo era finora associato all’estremismo islamico (“I terroristi erano combattenti mediorientali con kalashnikov, turbante e infradito, in moto o a bordo di una Toyota Hilux”), e il paese si credeva al riparo dagli attacchi che si verificavano in diverse capitali europee, come Parigi, Berlino, Londra o Bruxelles.
“È così che per i polacchi ha preso forma l’archetipo del terrorista, al quale però l’attentatore di Cracovia, con la sua vecchia Subaru carica di armi, non corrisponde affatto. Eppure questo giovane di Ostrowiec Świętokrzyski, nella tranquilla provincia polacca, ha ucciso tre dei suoi familiari più stretti, prima di partire per la sua missione omicida nel centro di Cracovia, affollato di turisti”, scrive Polityka. “A radicalizzarlo non è stato l’islam, ma – secondo i primi accertamenti della polizia – le ideologie di estrema destra. Questa descrizione sommaria non permette di stabilire se l’attentatore perseguisse un progetto preciso. Per il momento non risulta che abbia lasciato messaggi o manifesti”.
“Non facciamoci illusioni: questa tragedia alimenterà – anzi, sta già alimentando – le battaglie politiche combattute nell’ambito della polarizzazione sempre più estrema del nostro paese. L’opposizione la userà contro chi governa, e chi governa contro l’opposizione. E se i rapporti di forza fossero invertiti, se cioè chi oggi governa fosse all’opposizione e viceversa, le cose non cambierebbero”, commenta il settimanale di Cracovia Tygodnik Powszechny.
“Fino a un certo punto è un fenomeno comprensibile”, prosegue il settimanale. “Sono verità in qualche modo banali e già note. Oggi, però, a poche ore dalla tragedia, la cosa più importante è un’altra. Oltre alle vittime e ai loro familiari, vorrei dedicare un pensiero ai due eroici poliziotti che hanno fermato l’assassino. Mettendo a rischio la propria vita, e armati solo di pistole, hanno affrontato un uomo che aveva con sé un intero arsenale. In momenti come questi si capisce con chiarezza cosa siano l’eroismo autentico e il rischio reale, e cosa invece ne sia solo un’imitazione, parole vuote o semplice superbia spacciata per nobiltà d’animo, coraggio e generosità”.
E conclude: “A questi due poliziotti dobbiamo il massimo rispetto e la più profonda gratitudine. Nella vita di tutti i giorni non ci rendiamo neppure conto del ruolo che queste persone svolgono davvero. Del prezzo che pagano per il loro lavoro. Giornate come questa ce lo fanno capire al di là di ogni dubbio. E restituiscono alle cose le giuste proporzioni. O almeno dovrebbero”.
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