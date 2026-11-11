Max Heckel insegna educazione tecnica e tedesco in una scuola secondaria di Stendal, una cittadina di 40mila abitanti nel nord della Sassonia-Anhalt, in Germania. Nell’ultimo anno è diventato un caso nazionale per alcune frasi pronunciate in classe sul partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd). Il partito ha presentato un reclamo, l’ufficio scolastico regionale lo ha ammonito per aver violato l’obbligo di neutralità e lui ha fatto ricorso. Abbiamo raccontato la sua storia la settimana scorsa con un articolo della Zeit. Ora c’è una novità: il 4 novembre, tre settimane prima dell’udienza in tribunale, il richiamo disciplinare è stato cancellato. Ma la vicenda mostra bene cosa sta succedendo dentro e fuori le scuole tedesche, quindi vale la pena di ripercorrerla con l’aiuto di Anne Fromm, che l’ha ricostruita sulla Tageszeitung. Nel parlamento della Sassonia-Anhalt il capogruppo e candidato di punta dell’Afd, Ulrich Siegmund, interviene a sostegno di una mozione del suo partito sulla neutralità politica a scuola. È un giorno di ottobre del 2025, mancano undici mesi alle elezioni nel land. Siegmund fa un esempio: “A Stendal c’è una scuola in cui lavora un insegnante di estrema sinistra”. L’Afd ha presentato un reclamo dopo la segnalazione di una madre, e Siegmund vuole sapere a che punto è (non dice che sua moglie fa parte del personale di quella scuola). Il ministro dell’istruzione Jan Riedel, della Cdu, conferma: l’insegnante “ha preso chiaramente posizione contro l’Afd” e l’ufficio scolastico ha avviato un provvedimento disciplinare. In breve: il leader locale dell’estrema destra si lamenta in parlamento di un docente e il ministro dell’istruzione gli dà ragione.

L’episodio a cui fa riferimento il ministro risale al marzo 2025, una settimana dopo le elezioni per il rinnovo del Bundestag, il parlamento federale. Alla fine dell’ora di educazione tecnica due alunni di dodici anni chiedono a Heckel se ha votato per l’Afd. Lui risponde di no e, visto che insistono, spiega perché: la politica fiscale del partito, che favorisce i più ricchi, l’idea di “remigrazione” discussa a Potsdam in un incontro a cui aveva partecipato anche Siegmund; il rifiuto delle politiche di inclusione. E gli mostra al computer alcuni materiali. Poi aggiunge che ognuno è libero di votare per l’Afd, ma chi lo fa dev’essere “molto ricco, privo di scrupoli morali o di buon senso”. Secondo l’ufficio scolastico regionale, Heckel non ha aiutato gli alunni a formarsi un’opinione, ma ha cercato di imporre la sua. L’Afd sarebbe un tema troppo complesso per l’ora di educazione tecnica, e senza preparazione Heckel non poteva discutere “con la necessaria profondità oggettiva” della “cosiddetta remigrazione” (come se l’espulsione di massa fosse un tema da valutare con pro e contro).

Non è la prima volta che l’Afd prende di mira Heckel. Lo aveva già fatto nel 2021, anche sui social media, esponendolo a minacce di morte. Ma è la prima volta che l’ufficio scolastico regionale richiama un insegnante per alcune frasi sul partito (il sindacato Gew non conosce casi simili nel resto della Germania). E un richiamo disciplinare non è una formalità: alla violazione successiva si rischia il licenziamento. Nell’ottobre 2025 l’ufficio propone a Heckel di cancellare il richiamo dal fascicolo dopo sei mesi. Lui rifiuta, perché vuole che un tribunale chiarisca cosa significa essere “neutrali”. L’udienza è fissata per il 27 novembre, ma il 4 novembre l’ufficio cancella il richiamo “per il tempo trascorso”, anche se secondo i giuristi consultati dalla Tageszeitung di solito un richiamo resta valido due o tre anni. Non ci sarà nessuna sentenza.

Chi sta nelle classi

A Stendal, centro principale dell’Altmark, una zona rurale vicino all’Elba, alle elezioni per il parlamento federale del 2025 l’Afd ha preso il 37 per cento, e nella simulazione di voto organizzata nella scuola di Heckel il risultato è stato simile. Alle regionali del 6 settembre il partito ha ottenuto nel land il 43,8 per cento dei voti. Per cui l’insegnante è consapevole di come suonano le sue parole sull’Afd. Ma bisogna anche guardare chi siede nelle classi. Circa un quarto degli studenti di Heckel è di origine straniera; molti fanno fatica a leggere e scrivere, o hanno disturbi del neurosviluppo; le famiglie spesso vivono di sussidi. E, come ovunque nella regione, mancano insegnanti: a farne le spese è stata anche l’ora di educazione civica, cancellata.

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Il programma dell’Afd per l’istruzione colpirebbe ragazze e ragazzi come loro. Prevede classi separate per i figli di rifugiati e richiedenti asilo, la fine immediata dell’inclusione degli alunni con disabilità e un tetto per cui solo un quarto degli studenti potrebbe andare al liceo. Vuole l’istruzione domiciliare, servizi di vigilanza nelle scuole, la bandiera tedesca issata ogni giorno e più spazio in storia alla “nascita della nazione tedesca” e all’impero di Bismarck. E punta a sostituire l’agenzia regionale per l’educazione civica con un “istituto per l’educazione allo stato e all’identità culturale”. Secondo gli esperti di diritto consultati dal sito Correctiv prima del voto nel land, alcune proposte, come la bandiera e i programmi, si potrebbero introdurre con una semplice circolare. Altre violerebbero la costituzione o il diritto internazionale. E poi c’è la neutralità, usata sempre di più come arma politica. L’Afd sommerge l’ufficio scolastico di reclami e il parlamento d’interrogazioni. Un deputato del partito si è lamentato pubblicamente di una scuola perché il nome sapeva troppo di “ideologia arcobaleno”. L’istituto si chiama Quer-Bunt: Quer perché si trova a Querfurt, e bunt (variopinta) perché la facciata è colorata. Tuttavia il Beutelsbacher Konsens, il documento che definisce come va fatta educazione civica in Germania, non parla di neutralità. Non è una legge, ma le sue indicazioni sono entrate nei regolamenti scolastici dei land e nelle sentenze dei tribunali. Fu scritto nel 1976, in un clima di forte polarizzazione simile a quello di oggi: in quegli anni centinaia di insegnanti furono esclusi dal servizio pubblico o licenziati per le loro idee, e destra e sinistra temevano che la democrazia non reggesse. Il compromesso trovato a Beutelsbach fissa tre princìpi: gli studenti non devono essere indottrinati; ciò che è controverso nella scienza o nella politica va presentato come controverso; la scuola deve mettere ragazze e ragazzi nelle condizioni di esaminare la situazione politica e i propri interessi.

Come devono comportarsi gli insegnanti?

Michael Wrase, professore di diritto pubblico all’università di Hildesheim, ha ragionato sulla questione con la Zeit e con la Süddeutsche Zeitung. Gli insegnanti devono essere neutrali rispetto all’Afd? No. Secondo Wrase, dal punto di vista giuridico non cambia nulla, neanche con l’Afd al governo: le affermazioni palesemente false o contrarie ai valori della costituzione vanno contestate. E una circolare che impone agli insegnanti di non esprimersi politicamente sarebbe illegittima, perché prevalgono la libertà d’espressione e il dovere di difendere la costituzione. “Il silenzio non è un’opzione”. Possono dire in classe che chi vota Afd fa un grave errore? Sì, se lo inseriscono in una discussione. È vietato l’“indottrinamento unilaterale”, cioè dire che un partito è cattivo e basta. L’insegnante non deve tenere per sé la propria opinione e può anche ricordare che nel land l’Afd è classificata dai servizi segreti interni come un partito “estremista di destra accertato”.

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E le spille o le magliette con la scritta “Fck Afd”? Non sono vietate in sé. Negli anni ottanta il tribunale federale del lavoro impedì a un insegnante d’indossare una spilla contro il nucleare perché la esibiva in modo “ostentato”, non per aprire una discussione. Il criterio è sempre lo stesso: avviare un confronto è lecito, influenzare in modo unilaterale no. Per questo distribuire volantini contro l’Afd non è ammesso (perché il partito non è fuorilegge e ha diritto a essere trattato come gli altri), mentre invitare a partecipare a una manifestazione contro l’estremismo di destra sì. Cosa succederebbe con l’Afd al governo? Il rischio è un clima di intimidazione: insegnanti che se ne vanno, famiglie che iscrivono i figli alle scuole private, istituti che si dividono tra isole progressiste e altre vicine all’Afd. Il partito non può cancellare le politiche per l’inclusione ma potrebbe svuotarle di significato, trasformando alcuni istituti in centri speciali per alunni con disabilità. Inoltre un governo può incidere su una scuola anche senza cambiare le leggi: per esempio, tagliando i fondi a un progetto contro il razzismo. Wrase si aspetta però una “resistenza silenziosa” dei funzionari, con obiezioni giuridiche e tempi burocratici che si allungano. Quanto al caso di Stendal, Wrase sostiene che Heckel abbia “agito correttamente” e il tribunale gli avrebbe probabilmente dato ragione (l’intervista della Zeit è di metà settembre, prima che il richiamo fosse cancellato). La sua conclusione è che gli insegnanti “non devono lasciarsi intimidire”.

Questo articolo è tratto dalla newsletter Doposcuola.

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