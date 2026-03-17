Dopo l’inizio delle guerra contro l’Ucraina, la Russia non ha più partecipato alla Biennale d’arte di Venezia. Il padiglione del paese, costruito nel 1914 dall’architetto Aleksej Ščusev, che avrebbe poi progettato il mausoleo di Lenin, a lungo ha avuto bisogno di un restauro. Tuttavia, dopo i lavori cominciati nel 2019 e finiti nel 2021 la Russia ha organizzato solo una mostra modesta, dedicata all’edificio.

Durante la Biennale del 2022 il padiglione è invece rimasto chiuso. Gli artisti russi Kirill Savchenkov e Aleksandra Sukhareva non avevano partecipato a quell’edizione per protestare contro l’invasione dell’Ucraina, insieme al curatore lituano Raimundas Malašauskas. L’anno successivo la Russia ha saltato anche la Biennale di architettura.

Nel 2024 Mosca ha affittato il suo padiglione alla Bolivia, mentre nel 2025 la struttura ha ospitato un progetto curato dal famoso architetto britannico Thomas Heatherwick. Michał Murawski, tra i curatori del padiglione ucraino, ha organizzato una protesta al padiglione russo accusando la Biennale e Heatherwick di collaborare con Mosca.