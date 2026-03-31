I principali istituti bancari e gestori di patrimoni in Europa hanno moltiplicato nell’ultimo anno gli investimenti nella Palantir, l’azienda tecnologica statunitense, nonostante i suoi legami con gravi violazioni dei diritti umani. La Palantir fornisce servizi di analisi dei dati all’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione e il controllo doganale degli Stati Uniti, e all’esercito israeliano nei territori palestinesi.

L’organizzazione umanitaria Amnesty international aveva già denunciato nel 2020 che l’azienda non rispettava gli standard internazionali, e la società di consulenza Msci le ha assegnato un punteggio di 2 su 10 in “libertà civili” e “diritti umani” in un recente rapporto di riferimento per gli investitori istituzionali di tutto il mondo. Il fondatore e presidente della Palantir, Peter Thiel, difende apertamente ideologie antidemocratiche e antieuropeiste.

Eppure più di cento grandi banche, gestori patrimoniali, compagnie assicurative e fondi pensione europei hanno aumentato nell’ultimo anno la loro partecipazione complessiva nell’azienda di più del 60 per cento, secondo i dati raccolti da un’inchiesta internazionale coordinata dalla piattaforma di giornalismo investigativo Follow the Money, a cui El País ha partecipato.

Il valore economico di queste partecipazioni è quasi quadruplicato in un anno, trainato dallo spettacolare aumento del prezzo delle azioni della Palantir nel 2024. Alla fine del 2025, l’azienda valeva 27 miliardi di dollari. La cifra è una stima per difetto: emerge dalle dichiarazioni presentate alla Securities and exchange commission (Sec) da 120 banche e gestori esaminati nell’inchiesta, tutti registrati all’autorità di regolamentazione delle borse valori negli Stati Uniti.

L’investimento di alcuni degli istituti presi in esame si spiega con le loro partecipazioni a fondi che replicano gli indici di borsa. Questi fondi comprano automaticamente i titoli delle società che fanno parte di un certo indice e la Palantir, che è tra le più quotate degli Stati Uniti, finisce così nel loro portafoglio. Nessun istituto però l’ha inserita nella sua lista di esclusione, cioè nell’elenco degli investimenti da evitare perché non rispettano le norme internazionali sui diritti umani.