Knappenberger spiega che “la decisione di realizzare il documentario nasce dalla volontà di rispettare quell’esperienza senza dare per scontato che la gente capisca cosa ha significato vivere quella tragedia sulla propria pelle, qualcosa che per chi l’ha vissuta è profondamente radicato nella memoria. Non volevamo solo mostrare cosa è stato il terrorismo e la paura che ha scatenato, ma anche spiegare in che modo le decisioni prese nei giorni, nei mesi e negli anni successivi hanno cambiato il nostro paese, forse ancora più degli attentati in sé”.

Dopo aver realizzato diverse serie sulla “guerra contro il terrorismo”, e su quella fredda e quella in Vietnam, Knappenberger ha sentito il bisogno di entrare in contatto con una generazione per cui l’11 settembre è un’astrazione: qualcosa che si trova sui libri di testo a scuola, una cerimonia solenne o addirittura – ed è l’aspetto più straniante – un meme che circola su TikTok o Instagram.

“Quando faccio il calcolo, arrivo alla bomba di Hiroshima: è questa la distanza temporale”, spiega il regista Brian Knappenberger, 56 anni, che ha realizzato un documentario per Netflix intitolato Turning point: generation 9/11. “La seconda guerra mondiale per la mia generazione sembrava qualcosa di molto lontano, ma per i ventenni di oggi l’11 settembre 2001 è altrettanto distante”.

Venticinque anni dopo, la memoria sta lasciando il posto alla storia. Presto metà della popolazione degli Stati Uniti sarà composta da persone nate dopo l’11 settembre 2001 o che saranno troppo giovani per ricordare quel giorno, in cui quattro aerei di linea pilotati da terroristi di Al Qaeda si schiantarono contro il World trade center di New York, il Pentagono nella Virginia del nord e un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania.

Il film di Knappenberger riesce a cogliere un paradosso: anche mentre l’11 settembre svanisce dalla memoria vissuta, continuiamo a vivere in un mondo profondamente plasmato da quell’evento. “Ci troviamo a un punto in cui gli attentati scivolano nella storia lontana, ma vorrei che la gente capisse cosa abbiamo provato. Ho cercato di immortalare in un documentario gli effetti di quelle decisioni e di chiedere al mio pubblico quale genere di paese vogliamo essere”.

Turning point: generation 9/11 si inserisce nella corposa lista di documentari che hanno raccontato l’orrore di una giornata in cui sono morte quasi tremila persone: i programmi televisivi del mattino interrotti dai telegiornali, i dipendenti intrappolati negli uffici, le telefonate d’addio, l’eroismo dei pompieri, il crollo delle torri, i pendolari coperti di polvere, il triste discorso del presidente George W. Bush.

Le generazioni più anziane ricordano perfettamente dove si trovavano e cosa stavano facendo quel giorno. “L’11 settembre ha cambiato la mia vita”, spiega Knappenberger. “Ha cambiato il modo in cui vedevo il mondo, il modo in cui valutavo il sistema politico degli Stati Uniti e il corso della mia carriera. A posteriori è difficile descrivere quanto sia stato profondo questo cambiamento”.

Ascolta | La puntata del podcast Complotti sull’11 settembre 2001

Al contrario, per chiunque sia nato a partire dalla fine degli anni novanta, l’attentato alle torri gemelle è qualcosa di ereditato. Il documentario si concentra sui giovani la cui vita è stata interamente plasmata da quella catastrofe. Tra loro c’è Laurel Homer, figlia del copilota del volo United 93, LeRoy Homer. Laurel aveva appena dieci mesi quando suo padre e i passeggeri del volo si sono ribellati ai dirottatori sui cieli di Shanksville. Nel film, la ragazza racconta di essersi sempre sentita come una “vittima indiretta” in una storia che ha stravolto la sua famiglia.

“So che è stato un eroe, ma avrei preferito che non lo fosse…”, spiega Homer. “Tutta la mia vita è stata costruita intorno a quel gesto, e faccio ancora molta fatica a reggerne il peso. Quel giorno ha monopolizzato la mia esistenza”. Costretta ad affrontare il lutto per un padre che non ha mai conosciuto, Laurel si ritrova spesso a litigare online con estranei che le inviano messaggi cattivi o sostengono teorie del complotto secondo cui quella tragedia è stata il frutto di una cospirazione del governo.

C’è anche An Nguyen, figlio di Khang Nguyen, un immigrato cresciuto durante la guerra in Vietnam e poi partito per gli Stati Uniti, dove è morto mentre lavorava come ingegnere elettrotecnico al Pentagono. Il martedì mattina in cui suo padre lo ha salutato per l’ultima volta con un bacio, prima che salisse sullo scuolabus, An aveva quattro anni.