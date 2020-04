Alle sette di sera di venerdì 27 marzo, appena entrato in vigore il coprifuoco, le forze dell’ordine libanesi hanno fatto irruzione in piazza dei Martiri e in piazza Riad al Solh, nel centro di Beirut, e hanno distrutto le tende dei manifestanti. “L’operazione è stata violenta, ci hanno picchiato e non ci hanno neanche lasciato prendere le nostre cose”, ha raccontato al quotidiano L’Orient-Le Jour Marcelle Rachid, una delle manifestanti che ha dovuto lasciare l’accampamento insieme a un centinaio di altre persone. Solo una decina sono rimaste a dormire nel cosiddetto “uovo”, l’ex teatro diventato il simbolo della contestazione in Libano.

L’emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus è riuscita a fare quello che le autorità libanesi non erano state in grado di fare negli ultimi mesi: svuotare le piazze del paese, che dal 17 ottobre si erano riempite di persone che protestavano contro la classe politica e le difficoltà economiche. Il Libano non è l’unico paese della regione in cui il movimento di contestazione è stato una vittima collaterale del covid-19.

Nel 2019 e nei primi mesi del 2020 le proteste scoppiate in vari paesi della regione avevano spinto alcuni osservatori a parlare di una seconda primavera araba. A quasi dieci anni di distanza dall’ondata di manifestazioni che aveva sconvolto il Medio Oriente e il Nordafrica, i cittadini sono scesi in piazza in Algeria, Sudan, Libano e Iraq per chiedere un rinnovamento politico, riforme democratiche, il superamento delle divisioni e delle disuguaglianze radicate nella società. Con metodi non violenti, hanno ottenuto risultati importanti.

Un effetto devastante

Due presidenti al potere da decenni, Abdelaziz Bouteflika in Algeria e Omar al Bashir in Sudan, sono stati costretti alle dimissioni. Anche i primi ministri del Libano e dell’Iraq, Saad Hariri e Adel Abdel Mahdi (e il suo successore designato Mohammed Allawi) hanno lasciato i loro incarichi. Ma ora le misure imposte dalle autorità per contenere la diffusione del coronavirus hanno costretto le piazze al silenzio. Cionostante, attivisti e manifestanti cercano modi diversi per mantenere in vita i loro movimenti, in attesa di tornare in strada.

L’attivista libanese Tarek Serhan conferma ad Al Monitor che i gruppi di protesta sperano in una ripresa del movimento nei prossimi mesi: “Stiamo discutendo e valutando i metodi da usare in questo momento”, come incontri e seminari su internet e volontariato all’interno delle comunità.

Il Libano ha dichiarato lo stato di “mobilitazione generale” il 15 marzo. Il 26 marzo le misure d’isolamento della popolazione sono state inasprite ed è stato imposto un coprifuoco tra le sette di sera e le cinque di mattina. I casi di covid-19 confermati sono più di cinquecento e i decessi meno di venti, ma anche qui, come in tutta la regione, si teme che un aumento dei contagi possa avere un effetto devastante su un sistema sanitario fragile. L’epidemia sta mettendo in evidenza le debolezze e i problemi già denunciati dai manifestanti. Come sottolinea ad Al Monitor il consulente finanziario Mike Azar: “Le persone cominciano a capire che la mancanza di pianificazione, che di fondo è una mancanza di responsabilità del sistema politico, ha un effetto diretto sulle loro vite”.